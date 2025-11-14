Сон Си Гён проведёт концерт в честь окончания года

ⓒ SK JAEWON COMPANY

Певец Сон Си Гён проведёт концерты с 25 по 28 декабря 2025 года в зале KSPO Dome в Олимпийском парке в Сеуле. Об этом сообщило 10 ноября агентство SK Jaewon. Ранее, 3 ноября, агентство сообщило, что певец понёс финансовые убытки из-за действий бывшего менеджера, с которым сотрудничал более десяти лет. Детали дела не разглашаются. После произошедшего Сон Си Гён признавался, что сомневался, стоит ли проводить традиционный ежегодный концерт, однако в итоге решился на него благодаря поддержке коллег. «Я получил воодушевляющие послания не только от коллег-музыкантов, но и от телеведущих, от всех, с кем когда-либо работал», — поделился артист. Ежегодные концерты Сон Си Гёна стали его визитной карточкой. В этом году, когда певец отметил 25-летие со дня дебюта, он исполнит свои самые известные хиты в сопровождении группы.