Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Сон Си Гён проведёт концерт в честь окончания года

2025-11-14

ⓒ SK JAEWON COMPANY
Певец Сон Си Гён проведёт концерты с 25 по 28 декабря 2025 года в зале KSPO Dome в Олимпийском парке в Сеуле. Об этом сообщило 10 ноября агентство SK Jaewon. Ранее, 3 ноября, агентство сообщило, что певец понёс финансовые убытки из-за действий бывшего менеджера, с которым сотрудничал более десяти лет. Детали дела не разглашаются. После произошедшего Сон Си Гён признавался, что сомневался, стоит ли проводить традиционный ежегодный концерт, однако в итоге решился на него благодаря поддержке коллег. «Я получил воодушевляющие послания не только от коллег-музыкантов, но и от телеведущих, от всех, с кем когда-либо работал», — поделился артист. Ежегодные концерты Сон Си Гёна стали его визитной карточкой. В этом году, когда певец отметил  25-летие со дня дебюта, он исполнит свои самые известные хиты в сопровождении группы.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >