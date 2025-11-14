Хён А упала в обморок во время выступления

ⓒ YONHAP News

Певица Хён А потеряла сознание во время выступления на концерте в Макао, что вызвало серьёзное беспокойство у поклонников. Хён А исполняла свой хит «Bubble Pop», когда внезапно её движения начали замедляться, и вскоре она потеряла сознание прямо на сцене. Концерт пришлось экстренно прервать, а охрана немедленно поднялась на сцену и унесла певицу за кулисы. Ранее артистка рассказывала, что похудела на 10 кг благодаря строгой диете. После недавнего небольшого набора веса в сети также появлялись слухи о её возможной беременности, однако теперь многие поклонники выражают опасения, что именно чрезмерные диеты могли привести к обмороку. После инцидента Хён А написала в социальных сетях, что не помнит произошедшего и принесла извинения фанатам за своё «непрофессиональное поведение». Она также пообещала в дальнейшем больше заботиться о своём здоровье и работать над повышением выносливости.