Героиня этого выпуска передачи «Мелодии Кореи» - певица Мук Ке Воль, хранительница искусства исполнения народных песен провинции Кёнгидо. Её творческий путь был непрост с самого детства: отец был против того, чтобы дочь становилась артисткой. Девочка была отдана в другую семью, которая могла обеспечить ей обучение вокалу, но успех в юном возрасте оказался коварен, а случившаяся позже Корейская война привела к обстоятельствам, из-за которых позже певице не хотели присваивать статус хранительницы искусства.





Выпуск 712. Певица Мук Ке Воль

* Песня «Пульлим» – Ким Чжу Хо (вокал)

* Отрывок из пхансори «Сказание о верной Чхунхян», в котором Чхун Хян провожает Ли Мон Нёна – Чхве Сын Хи (вокал), Ким Мён Хван (барабан пук)

* Песня «Молитвы» – Группа UheeSka

* Песня «Сочхунхянга» – Мук Ке Воль (вокал)

* Песня «Чханбу тхарён» – Мук Ке Воль, Ли Ын Чжу, Ан Би Чхви (вокал)

* Песня «Кхвэчжина чхинчхин нанэ» – Чхэ Су Хён, Ким Чжун Су (вокал), ансамбль «Вторая луна»

* Части «Таинственно», «Весело», «Пылко», «Печально» из произведения «Звуки ночи» – Хван Бён Ги (цитра каягым), Ким Чжон Су (барабан чангу)

* Мелодия «Танец ветра» - Хан Чхун Ын (флейта тэгым), Сэм Ли (гитара)