Передача 33: Успех запуска «Нарохо» (KSLV-I): начало рывка к статусу космической державы

Начало южнокорейской спутниковой эры Принятый в 1987 году закон о содействии развитию аэрокосмической промышленности заложил правовую основу для космической деятельности Республики Корея. В 1989 году исследователи Корейского института передовых технологий (KAIST) совместно с Британским университетом Суррея приступили к созданию первых искусственных спутников. Успешный запуск «Урибёль-1» в 1992 году сделал Республику Корея государством, обладающим собственным спутником. Впоследствии последовали «Урибёль-2» и «Урибёль-3», многоцелевой спутник «Ариран-1» и геостационарный «Чхоллиан-1», что позволило значительно расширить национальные возможности в сферах наблюдения за поверхностью Земли, связи и метеорологии.





Успешный запуск «Урибёль-1», август 1992 г.

ⓒ KBS

Нарохо — отправная точка развития корейских ракет-носителей Параллельно с программой спутников велась работа над созданием собственных средств выведения на орбиту. В 1989 году был основан Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI). Разработка отечественных ракет началась в 1993 году с запуска «Научной ракеты-1». Следующим этапом стала совместная с Россией ракета-носитель «Нарохо», успешно стартовавшая в 2013 году после двух неудачных попыток. Этот запуск ознаменовал вступление Республики Корея в число стран, способных запускать спутники в космос со своей территории, и заложил основу технологической независимости страны в области ракетостроения.





Научные ракеты 1, 2 и 3

ⓒ KBS

Нарохо, успешно запущенная с третьей попытки в 2013 г.

ⓒ KBS

Успех полностью отечественного носителя «Нурихо» Опираясь на опыт «Нарохо», Республика Корея приступила к разработке полностью национальной ракеты-носителя «Нурихо» и успешно осуществила её второй запуск в 2022 году. Тем самым Корея стала седьмой страной в мире, способной самостоятельно запускать спутники массой более одной тонны. Уровень локализации «Нурихо» превысил 96 %, а весь цикл — от проектирования до испытаний и запуска — был выполнен с использованием исключительно собственных технологий. Этот успех придал стране уверенность и стал прочной основой для дальнейшего совершенствования ракет-носителей.





«Нурихо» на стартовой площадке, Успешный запуск «Нурихо» ⓒ KBS

Рывок к будущему космической державы В августе 2022 года был запущен первый корейский лунный орбитальный аппарат «Данурихо», который спустя четыре месяца успешно вышел на орбиту Луны. Тем самым Республика Корея вошла в число государств, обладающих собственными лунными орбитальными аппаратами. В настоящее время реализуются долгосрочные планы — высадка на Луну к 2032 году и исследование Марса к 2045 году. Каждый из проектов — «Урибёль», «Нарохо», «Нурихо» и «Данурихо» — стал важной ступенью на пути Республики Корея к статусу современной космической державы.



