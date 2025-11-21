Первая корейская джаз дива Пак Сон Ён





В эти третьи выходные мы послушали самые любимые хиты в исполнении первой корейской джаз дивы Пак Сон Ён (박성연), женщины, без которой невозможно рассказать историю корейского джаза. Её жизнь — это путь длиной почти восемь десятилетий, и каждое из них звучало в своём темпе: от юности под звуки американских радиопередач до последнего аккорда в её клубе «Янус», где она пела, даже когда уже не могла ходить.

Она родилась в 1943 году в Сеуле. В послевоенной Корее слово «джаз» ещё почти никто не произносил, но юная Пак Сон Ён уже тогда ловила по волнам военного радио AFKN мелодии Бенни Гудмана, Гленна Миллера и Марио Ланцы, мелодии, определившие её судьбу. Вскоре после школы она проходит прослушивание на сцену клуба при американской военной базе. Тогда она ещё не знала, что делает, просто пела, как чувствовала. Чтобы понять джаз не только сердцем, но и головой, юная Пак Сон Ён поступает в Женский университет Сукмён на композиторское отделение. Днём — пары, вечером — выступления в музыкальных ресторанах и отелях, ночью — джемы с саксофонистом Чон Сон Чо (정성조) и другими молодыми энтузиастами.

Музыка захватывает её полностью. Она выступает на фестивалях в Японии и других странах Азии и постепенно становится одной из первых женщин-вокалисток, исполняющих джаз в Корее. Главная глава её жизни открылась в 1978 году. Тогда Пак Сон Ён решает создать собственное место, где джаз можно играть без страха, без цензуры, без подчинения моде. Так появился клуб «Янус», первый настоящий корейский джаз-клуб, открытый не иностранцами, а своими. Крошечная художественная мастерская у станции Синчхон (신촌) стала сценой, где родился целый пласт национального джаза. Клуб «Янус» быстро стал легендой, храмом свободы и импровизации, где рождались новые имена и звучания. В 1980–1990-х клуб неоднократно переезжал в разные районы Сеула, переживая взлёты и кризисы. Когда публика редела, а долги росли, Пак Сон Ён продавала дом, пластинки и костюмы, но не сдавалась: «Янус» был её душой. Параллельно она продолжала петь и записывать музыку. Даже в последние годы, когда здоровье ее ухудшалось, она не покидала сцену: в 2016 году участвовала в проекте пианиста Им Ин Гона (임인건) «Janus, The Reminiscence». исполнив три песни. Тогда она уже передвигалась в инвалидном кресле, но каждый её выход на сцену превращался в праздник силы и стойкости.

К сожалению, сегодня Пак Сон Ён уже нет с нами: легенда корейского джаза покинула этот мир 23 августа 2020 года в возрасте 77 лет. Но «Янус», ее детище, выжил благодаря её ученице и наследнице певице Малло (말로) и продюсеру Хон Се Чжону (홍세존). Осенью 2024 года клуб снова открыл двери, вновь став местом, где джаз живёт каждый вечер. Там продолжается и традиция 23 ноября — «Дня рождения» клуба, когда Пак Сон Ён собирала всех музыкантов на джем, который длился до рассвета.

В этом выпуске прозвучали композиции: «Спустя годы» (세월이 흐른후에), «Дымка над водой» (물안개), дуэт с певцом Пак Хё Сином (박효신) «Дует ветер» (바람이 부네요), а также бессмертные хиты американского джаза в исполнении легендарной Пак Сон Ён.