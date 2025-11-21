Шоубиз сегодня от 19 ноября

Блестящая игра Чи Чхан Ука и То Гён Су — залог успеха нового сериала «Слепленный город»

В последнее время в корейском Интернете только и разговоров что о сериале «Слепленный город» или «조각도시». Это ремейк экшен-триллера «Искажённый город» (조작된 도시), который стал сенсацией 2017 года. Новая многосерийная версия этой истории выходит на стриминговой платформе Disney+ с 5 ноября. И за считанные дни сериал превратился в один из самых обсуждаемых проектов этого сезона. Сразу после премьеры он взлетел в мировом рейтинге стриминговых платформ FlixPatrol и уверенно удерживает первое место в Корее. Сюжет сериала «Слепленный город» строится вокруг Тхэ Чжуна (태중), обычного парня, который ведёт скромный цветочный бизнес, подрабатывает курьером и старается держаться подальше от любых конфликтов. Но его размеренная жизнь в одночасье рушится: на него ложится обвинение в тяжком преступлении, которого он не совершал. Он попадает в тюрьму, где каждый день становится испытанием. В конце концов его отпускают, однако свобода приносит не облегчение, а новое отчуждение: разрушенный бизнес, потерянное имя и разорванные связи. И именно тогда Тхэ Чжун узнаёт имя человека, который стоял за тщательно спланированной ловушкой. Это некто по имени Ё Хан (요한). Так начинается путь мести Тхэ Чжуна, не спонтанной и ослепленной яростью, а выверенной и холодной. Каждый шаг плана главного героя превращается в раскручивание узлов лжи и предательства.

«Слепленный город» привлек к себе внимание еще до премьеры благодаря особому актёрскому тандему. Во-первых, к главной роли вновь вернулся именитый актёр Чи Чхан Ук (지창욱), который в очередной раз продемонстрировал, почему его давно называют актёром, которому верят безоговорочно. Его Тхэ Чжун живёт на грани между отчаянием и решимостью, между тишиной и яростью, и именно этот тонкий баланс делает героя Чи Чхан Ука по-настоящему живым. Но главная интрига проекта — это конечно же актёр То Гён Су (도경수), который начинал как главный вокалист EXO, а сегодня умело совмещает музыку со съемками в самых громких кино и телепроектах. Несмотря на мягкую, почти ангельскую внешность, он удивительно точно и жёстко выстраивает образ антагониста Ё Хана. Его Ё Хан — не карикатурный злодей, а человек, в котором внешняя спокойная улыбка контрастирует со скрытой внутри кровожадностью. Именно эта двойственность позволяет То Гён Су добиться пугающе сильного эффекта, который зрители отмечают уже после первых эпизодов.

«Слепленный город» завершится 12 сериями, 19 ноября зрители с нетерпением ждут новые 7 и 8 эпизоды. Интрига остаётся прежней: как далеко зайдут герои, чтобы восстановить справедливость, и кто на самом деле управляет этим городом, собранным из острых осколков чужих судеб. Подробнее об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 19 ноября.

