День ракетной промышленности и ракетная программа КНДР

День ракетной промышленности был учреждён в ноябре 2023 года постановлением Постоянного комитета Верховного народного собрания КНДР. Эта дата выбрана потому, что 18 ноября 2022 года был произведён испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», который, по оценкам Севера, прошёл успешно. КНДР начала ракетные разработки ещё в 70-е годы. Тогда она получила от Египта советские ракеты системы «Скад» и начала наращивать свой технологический потенциал за счёт копирования готовых изделий. Таким образом, первые ракетные разработки начались ещё при Ким Ир Сене, а при Ким Чен Ире технологии продвинулись до уровня ракет средней и большой дальности. В 90-е годы КНДР стала активнее разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты. Ким Чон Ын после прихода к власти в 2012 году не стал снижать темпы.

Сегодня мы обсудим северокорейскую программу разработки межконтинентальных баллистических ракет с гостем нашей передачи, почётным профессором Университета национальной обороны Квон Ён Су,