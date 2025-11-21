В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы познакомитесь с очередной порцией традиционных мелодий, а также узнаете о жизни и творчестве корейской певицы Ким Чжу Ок родом с острова Чечжудо, Несмотря на годы, проведённые в Сеуле, она вернулась в родные края и внесла большой вклад в развитие и сохранение островной музыки. Ансамбль народных песен под её руководством даже гастролировал месяц в США, выступая в Смитсоновском музее американского искусства.





Выпуск 713. Певица Ким Чжу Ок

* Песня «Кукпап тхарён» – Чон Бён Хун (вокал)

* Песня «Тёплый свет в зимний день» – Ансамбль «Соульчиги»

* Песня «Ни облака в окне» – Группа «Сичжак»

* Песня «Десять видов Ёнчжу» – Ким Чжу Ок (вокал)

* Песня «Ноён наён» – Группа Vinalog

* Песня «Moon Good» – Группа «Актан кванчхиль»

* Мелодия «Пипха санчжо» – Чон Ён Бом (лютня пипха)

* Песня «Четыре поющих барабанщика» - Ансамбль «Парачжи»