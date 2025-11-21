Атлеты: Азия (피지컬: 아시아)





Производственная компания: TEO

Режиссёр: Чан Хо Ги

Продюсеры: Ём Хе Чжон, Чхве А Хён, Хо Чжон Мин

Жанр: Реалити-шоу (Netflix)

Премьера: 28 октября 2025 г.





Третий сезон южнокорейского шоу на выживание «Атлеты: Азия» транслировался на Netflix с 28 октября по 18 ноября 2025 года. В этом сезоне впервые были представлены международные соревнования между азиатскими странами: в каждом соревновании участвовали по шесть спортсменов из каждой из восьми стран. Всего 48 спортсменов из Кореи, Японии, Таиланда, Монголии, Турции, Индонезии, Австралии и Филиппин боролись за звание чемпиона региона, преодолевая изнурительные физические испытания. Каждая страна представила команду с равным соотношением полов: четыре мужчины и две женщины. Призовой фонд победителя составил 1 миллиард вон — это самый крупный приз в истории шоу «Атлеты: Азия», а также крупнейший призовой фонд среди корейских шоу на платформе Netflix. Победителем третьего сезона «Атлеты: Азия» стала команда из Южной Кореи.