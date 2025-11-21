ⓒ BONBOO ENT

Дата рождения: 17 ноября 1981 г.

Рост: 185 см.

Вес: 94 кг.

Прозвище на ринге: The Stun Gun





Бывший боец смешанных единоборств в полусреднем весе. Ким Дон Хён был первым корейцем, прошедшим в UFC, и стал одним из главных претендентов на титул в полусреднем весе. В настоящее время он активно работает в шоу-бизнесе и ведёт блог на YouTube. Всего он провёл 28 матчей, одержав 22 победы, сыграв 1 раз вничью и потерпев 4 поражения, а один бой признан несостоявшимся. С 2010 года, когда Ким Дон Хён был на пике своей карьеры как действующий боец, он часто появлялся на развлекательных шоу в качестве гостя или разового участника. Первым появлением Ким Дон Хёна на эфирном телевидении стало ток-шоу MBC «Приходи, поговорим» («공감토크쇼 놀러와»). Несмотря на то, что это было его первое появление на телевидении, он произвёл сильное впечатление, поделившись забавным анекдотом о своём уникальном умении торговаться и станцевав под нелепую хореографию, которую он придумал с членами своего клуба, будучи его президентом в Университете Ёнъин. После прямого объявления о временном уходе с активной службы в конце 2010-х годов он успешно зарекомендовал себя как полноценный артист, начав новую карьеру в качестве телеведущего. Будучи легендарным бойцом UFC, представлявшим Корею на национальном уровне, он в настоящее время является самым узнаваемым из многих знаменитостей с именем Ким Дон Хён.