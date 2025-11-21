GD вошёл в рейтинг «Самых стильных людей XXI века»

ⓒ Galaxy Corporation

По сообщению агентства Galaxy Corporation от 18 ноября, певец G-Dragon занял 16-е место в списке «Самых стильных людей XXI века», опубликованном американским модным и культурным изданием Complex Networks. G-Dragon стал единственным азиатским артистом, вошедшим в данный рейтинг. В списке также фигурируют такие мировые знаменитости как Канье Уэст, Рианна, Фаррелл Уильямс и Дэвид Бекхэм. Complex охарактеризовал G-Dragon как «человека, который задавал стандарты моды ещё до того, как K-pop покорил мир. Он всегда был на шаг впереди трендов». Издание также отметило: «Спустя почти 20 лет после своего дебюта G-Dragon продолжает переосмысливать понятие стиля в K-pop, разрушая границы и вдохновляя разные жанры рассматривать моду как форму самовыражения». G-Dragon славится своим чувством стиля с момента дебюта и считается одним из тех, кто сформировал так называемую «аэропортовую моду», когда внимание публики привлекают наряды артистов при их прибытии и выезде за границу. С 12 по 14 декабря G-Dragon проведёт концерт в рамках своего мирового тура в Gocheok Sky Dome в Сеуле.