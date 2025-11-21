ⓒ SUBLIME

Певица и актриса Хе Ри получила награду за вклад в развитие здоровой интернет-культуры. На недавней церемонии награждения, организованной YouTube и некоммерческим фондом Sunple Foundation, Хе Ри была удостоена премии председателя Sunple Foundation. В прошлом году она приняла участие в кампании на YouTube, призывающей людей оставлять добрые и позитивные комментарии в интернете. Сама артистка столкнулась с серьёзными трудностями из-за злонамеренных комментариев в сети и в начале 2025 года подала судебные иски против десятков недоброжелательных комментаторов. Она выразила сожаление по поводу того, насколько легко люди пишут в интернете то, чего не осмелились бы сказать лично. Хе Ри также заявила о своей готовности использовать эту награду как возможность для распространения культуры «добрых комментариев».