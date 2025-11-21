Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Чан Хёк, Ли Хён Ук и Ким Ган У сыграют в новой исторической драме KBS

2025-11-21

ⓒ YONHAP News, GILSTORYENT, NS ENM
Объявлен основной актёрский состав новой исторической драмы телеканала KBS 2TV «Великий король Мунму» (대왕문무). Выход драмы запланирован на 2026 год. Она станет первой исторической работой KBS за два года после выхода исторического сериала «Корё-киданьская война» (고려거란전쟁) в 2023 году. Новый проект расскажет об истории небольшого королевства Силла, которое сумело объединить Корейский полуостров. По словам съёмочной группы, актёр Ли Хён Ук сыграет главную роль — короля Мунму из государства Силла, а Ким Ган У исполнит роль его отца Ким Чхун Чху - короля Муёль. Актёр Чан Хёк перевоплотится в Ён Гэ Со Муна, высокопоставленного вассала государства Когурё. Пока внимание уже привлекают заявленные образы актёров, было также подтверждено, что к проекту присоединятся другие талантливые артисты, такие как Чон Ун Ин и Чо Сон Ха.
