Передача 34: Ким Ён А — королева фигурного катания и её наследие

Ким Ён А — признанная миром королева фигурного катания Ким Ён А стала первой в истории фигуристкой-одиночницей, завоевавшей «Большой шлем» - золото Олимпийских игр, Чемпионат мира, Чемпионат четырёх континентов и финал Гран-при. Мировые эксперты, включая легендарную Мишель Кван, отмечают её безупречное ведение программы — редкое умение управлять ходом выступления, сочетая артистизм, технику и феноменальную скорость. Видеозаписи её выступлений используются Международным союзом конькобежцев (ISU) как эталонные учебные материалы.





Фигуристка Ким Ён А

ⓒ KBS

Рекорды и историческая Олимпиада в Ванкувере Начав кататься в семь лет, к двенадцати она освоила все пять видов тройных прыжков и ярко заявила о себе уже тогда. После успешного дебюта во взрослой категории Ким Ён А доминировала на международной арене, устанавливая серию мировых рекордов. Кульминацией стал 2010 год: на Олимпиаде в Ванкувере она завоевала золото, обновив мировые достижения в короткой, произвольной программах и по сумме баллов — так называемую «Тройную корону» мировых рекордов. На Олимпиаде 2014 года в Сочи она показала безупречное катание, завоевав серебро, которое специалисты назвали «героическим поражением» и одной из самых ценных серебряных медалей в истории корейского спорта.





(Слева) Ким Ён А в юниорский период,

(справа) финал Гран-при 2009 г.

ⓒ KBS

Вклад Ким Ён А в проведение Олимпийских игр в Пхёнчхане После завершения спортивной карьеры Ким Ён А активно проявила себя в сфере спортивной дипломатии и сыграла заметную роль в продвижении заявки Пхёнчхана. В качестве посла она участвовала в заявочной кампании, а её выступление с презентацией перед МОК стало важным фактором успеха голосования. Позднее она представляла Корею на различных международных мероприятиях, передавая миру послание о спорте и мире, на церемонии передачи олимпийского огня в Афинах, а также с речью в ООН. Её деятельность укрепила статус зимних видов спорта Кореи и расширила международное влияние страны далеко за пределы её личных спортивных достижений.





Во время выступления в ООН

ⓒ KBS

«Дети Ким Ён А» и будущее зимних видов спорта Благодаря влиянию Ким Ён А интерес к фигурному катанию в Корее значительно вырос, что привело к повышению общего уровня корейского фигурного катания. На этой основе появилось поколение фигуристов, пришедшее после неё и получившее название «дети Ким Ён А» (Yuna Kids), сегодня в полной мере демонстрирует своё мастерство на юниорской и взрослой аренах. Таким образом, Ким Ён А оценивается как спортсменка, открывшая новую страницу в истории зимних видов спорта как в Корее, так и во всём мире.



