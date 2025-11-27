Hyukoh и DEAN: герои, что исчезли на пике славы





В этом выпуске нашей программы мы поговорили об артистах, которые взлетели так высоко, что казалось, останутся с нами навсегда, но внезапно исчезли на самом пике. Это группа Hyokoh (혁오) и певец DEAN, музыканты, чьи имена ещё недавно определяли звучание целого поколения, что «взорвали» и пропали почти в одно время. Начнем с Hyokoh. Группа была создана в 2014 году вокалистом и автором песен О Хёком (오혁). Уже с первых месяцев существования коллектив привлёк внимание необычным звучанием: смесью инди-рока, соула, мягкой психоделики и минималистичной эстетики. Их прорыв произошёл в 2015 году, когда группа участвовала в шоу «Infinite Challenge Music Festival». На втором году своей карьеры группа Hyokoh стала настоящим символом нового корейского инди, а сам О Хёк — культовой фигурой молодёжной сцены. Уникальный голос, стиль, образ фронтемна быстро сделали его группу популярной не только в Корее, но и за рубежом. Уже в 2017 году бенд гастролировал по миру и даже имел контракт с международным продюсерским лейблом. А альбом «23» того же года закрепил статус Hyokoh одной из самых влиятельных корейских инди-групп. Затишье в карьере бенда началось после выпуска альбома «С помощью любви» (사랑으로) в начале 2020 года. После релиза группа практически исчезла из медиа. Основные причины связаны с тем, что О Хёк ушёл в длительную паузу по состоянию здоровья. Он официально не называл диагноз, но как-то упомянул, что столкнулся с тяжёлым эпизодом физического и эмоционального истощения, заметно ослабившим его голос и общее состояние. С тех пор Hyokoh почти перестали писать музыку и тексты на корейском языке, выпуская музыку на английском и китайском, а затем и вовсе ушли в подполье. Так продолжалось до прошлого года. В 2024, О Хёк, кажется, преодолел кризис и вновь вернулся к музыке, успев даже посотрудничать с RM из BTS. Сегодня он выступает вместе с тайваньской группой Sunset Rollercoaster, продолжая петь на английском и китайском, и поклонники мечтают о возвращении группы Hyokoh и на корейскую сцену. И мы тоже этого очень ждем!

Послушав самые любимые хиты от Hyokoh «Вииинг-вииинг» (위잉위잉), «TOMBOY» и «LOVE YA!», мы познакомились с певцом DEAN, некогда самым перспективным R&B исполнителем на корейской сцене. Квон Хёк (권혁), это настоящее имя DEAN, начал карьеру как автор песен и продюсер, работая над треками для таких звезд, как EXO, VIXX, f(x) и других артистов. Его дебют как исполнителя состоялся в 2015 году с песней «I’m Not Sorry», правда, это была англоязычная работа, выпущенная на американском рынке. Настоящий прорыв в его карьере произошел в 2016 году, когда он представил альбом на корейском языке. Песни «bonnie & clyde», «D (Half Moon)», «What2Do», а также многочисленные коллаборации сделали его ключевой фигурой корейского R&B. В частности, «D (Half Moon)» стала одной из самых знаковых корейских R&B-композиций десятилетия, занимая высокие позиции в чартах более года и принеся DEAN статус главного молодого артиста жанра. Уже в 2017 году DEAN принял участие в мегапопулярном шоу «Show Me The Money 6», и не как участник, а как наставник, что еще раз доказало его влияние на хип-хоп сцену того времени. Однако уже после 2018 года артист практически исчез из публичного пространства, лишь изредка выпуская англоязычные коллаборации. Многолетняя пауза, в которую DEAN ушел на пике карьеры, породила множество слухов. Официальная причина была озвучена позже: артист серьезно травмировал плечо, что требовало длительной реабилитации. Одновременно он полностью сосредоточился на работе над долгожданным альбомом, выход которого неоднократно переносился. После четырёх с половиной лет полного затишья, в 2023 году, DEAN наконец подал голос, представив новый сингл, который ознаменовал его возвращение на корейскую сцену. Сегодня он снова пишет музыку на корейском и выступает на музыкальных фестивалях, а поклонники, которые верно ждали его все эти годы, пророчат ему второй взлет популярности.

Удивительно, но у О Хёка и DEAN даже имена похожи, они же оба Хёки! Возможно, именно имя повлияло на их судьбы: оба в одночасье стали звездами и также быстро потухли на этом небосводе. Но, к счастью, с музыкой, как мы видим, не так-то легко расстаться, так что желаем и Hyokoh, и DEAN новых успехов!

Во второй части нашей рубрики прозвучали лучшие хиты от певца DEAN: D (Half Moon), дуэт с певицей Пэк Е Рин (백예린) «Идём же» (넘어와) и один из его последних релизов «DIE 4U».