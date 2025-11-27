Заготовка кимчхи в Северной Корее

У многих южнокорейцев первый зимний воздух ассоциируется с сезоном заготовок традиционной корейской закуски – квашенных особым образом овощей кимчхи. Масштабные заготовки кимчхи – традиция жителей как Юга, так и Севера Кореи. Если на Юге кимчхи заготавливают с середины ноября по начало декабря, то на Севере это делают немного раньше. В самых холодных провинциях Янгандо и Хамгён-Пукто заготовки начинаются уже с середины октября, а с начала ноября вся страна погружается в эту «лихорадку». Жители Северной Кореи говорят о том, что кимчхи – неотъемлемая часть их рациона. Неудивительно, что общенациональные приготовления этой закуски – важное ежегодное мероприятие.

Примечательно, что такие заготовки на Севере называют ещё «бой за приготовление кимчхи». Почему так говорят северокорейцы, и как они заготавливают кимчхи, мы поговорим сегодня с профессором Пак Мин Чжу из Института образования по вопросам мирного воссоединения Кореи.