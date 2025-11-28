Ли Сун Чжэ получил премию KBS Drama Awards в возрасте 90 лет

ⓒ YONHAP News

25 ноября на 92-м году жизни скончался актёр Ли Сун Чжэ. В прошлом году, в 90-летнем возрасте, он получил премию KBS Drama Awards за роль в драме KBS «Кэсори» и стал самым пожилым обладателем этой награды. В своей речи Ли Сун Чжэ отметил, что прожил долгую жизнь и всё же дождался момента, когда сможет получить эту премию. По словам актёра, в любом возрасте можно быть удостоенным почётной награды, если хорошо справляешься со своей работой. Он подчеркнул, что актёра следует оценивать по его игре, а не по популярности или другим внешним критериям. Ли Сун Чжэ прослезился, вспоминая студентов университета, где он преподавал на протяжении 13 лет. Завершая свою речь, он сказал: «Зрителям, которые пришли так поздно, чтобы поддержать меня, и зрителям, которые смотрели трансляцию дома, я многим обязан — вы помогали мне на протяжении всей моей жизни. Спасибо вам».