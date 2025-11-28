Актриса Чо Бо А объявила о беременности

ⓒ XYZ STUDIO

25 ноября агентство XYG Studio сообщило, что актриса Чо Бо А в положении. Точная дата беременности не разглашается, однако агентство попросило фанатов поддержать актрису в это непростое время. Чо Бо А вышла замуж осенью 2024 года; её супруг не является знаменитостью. Актриса дебютировала в 2012 году в драме телеканала tvN «Заткнись! Красавчики играют» (닥치고 꽃미남밴드). С тех пор она снялась во многих проектах, включая «Ветеринар» (마의), «Монстр» (몬스터), «Температура любви» (사랑의 온도), «История девятихвостого лиса» (구미호뎐), «Военный прокурор доберман» (군검사 도베르만), «Суждено быть с тобой» (이 연애는 불가항력) и «Дорогой Хон Ран» (탄금). Чо Бо А также произвела сильное впечатление на зрителей в развлекательном шоу «Аллея ресторанов Пэк Чон Вона» (백종원의 골목식당), в котором участвовала с 2018 по 2019 год.