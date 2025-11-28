В следующем году группа H.O.T. отметит 30-летний юбилей

ⓒ HANTEO GLOBAL

Айдол-группа первого поколения H.O.T. в 2026 году отметит свой 30-летний юбилей. Впервые за шесть лет группа выступила в полном составе на музыкальном фестивале Hanteo Music Festival, который прошёл на Inspire Arena в Инчхоне 22 и 23 ноября. Hanteo Music Festival — музыкальное мероприятие, организованное компанией Hanteo Global, стоящей за музыкальным чартом Hanteo Chart. По данным организаторов, помимо хэдлайнера H.O.T., на фестивале выступили 2AM, Teen Top, Сола из Mamamoo, Oh My Girl, fromis_9, tripleS, а также мужская группа-дебютант Identity. Примечательно, что это первый случай, когда все пять участников H.O.T. вышли на одну сцену после их концерта в сеульском Gocheok Sky Dome в сентябре 2019 года — спустя шесть лет и два месяца. Кан Тха из H.O.T. рассказал, что айдолам разных поколений нелегко собраться вместе, и поделился своими переживаниями по поводу участия в фестивале. Он отметил, что благодарен и глубоко тронут тем, что смог выступить на одной сцене вместе со своими младшими коллегами. Мун Хи Чжун похвалил участников группы Identity, сказав, что они напомнили ему времена дебюта H.O.T. Он рассказал, что встретил участников Identity в зале ожидания, и они произвели на него впечатление своей вежливостью. Тони Ан также похвалил младших исполнителей, отметив, что их энергия и отношение к работе напомнили ему его самого в молодости. После выступления участники Identity остались, чтобы посмотреть номер своих «старших» H.O.T.