Слепленный город (조각도시)





Режиссёр: Пак Син У, Ким Чхан Чжу

В ролях: Чи Чхан Ук, То Гён Су, Ким Чжон Су, Чо Юн Су, Ли Гван Су, Ян Дон Гын

Жанр: Драма (Disney+ )

Премьера: 5 ноября 2025 г.





История «Слепленного города» начинается с того, что обычного молодого человека Пак Тхэ Чжуна, который берётся за любую работу ради светлого будущего своего братишки, обвиняют в изнасиловании и убийстве и заключают в тюрьму. Все улики указывают на него, и его повседневная жизнь в одно мгновение превращается в ад. Его братишка кончает жизнь самоубийством, а подруга больше не верит ему. Но позже, будучи в тюрьме, он узнаёт, что его намеренно подставили, и отправляется на поиски злобного гения - Ан Ё Хана, стоящего за этим преступлением. Ё Хан, подобно скульптору, меняет поступки людей и происходящие с ними события, чтобы переложить вину за преступления со своих богатых клиентов на безвинных простых смертных. Хотя на первый взгляд драма воспринимается как история о мести, она также затрагивает темы несправедливости, утрат и одержимости поиском правды. Сюжет погружает зрителя в мир выживания в тюрьме, властных структур и манипулируемой реальности.