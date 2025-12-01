ⓒ NOUER ENTERTAINMENT

Дата рождения: 26 декабря 1979 г.

Рост: 179 см.

Вес: 70 кг.

Дебют: театральная постановка «Расцветает и увядает» (피고지고피고지고), 1998 г.





Имя «Сон Сэ Бёк» буквально означает «рождённый на рассвете». Впервые артист привлёк к себе внимание в 2009 году, сыграв роль детектива в фильме Пон Чжун Хо «Мать» (마더). В 2010 году он исполнил роль Пён Хак То в фильме «История о верном слуге Пан Чжа» (방자전), точно воплотив образ персонажа с необычайно неловким, но острым взглядом на жизнь, что принесло ему всеобщее признание. В конце 2010 года многие предсказывали, что, если не произойдёт ничего неожиданного, Сон Сэ Бёк соберёт множество наград за лучшую мужскую роль второго плана на корейских кинофестивалях. Как и ожидалось, актёр завоевал множество наград на различных кинофестивалях, включая совместную награду за лучшую мужскую роль второго плана на церемонии Grand Bell Awards вместе с Ким Хи Ра за фильм «Поэзия» (시). В 2014 году Сон Сэ Бёк сыграл роль в драме «Девушка на пороге моего дома» (도희야), которая стала полной противоположностью его привычным комедийным амплуа. Он исполнил роль отчима героини Ким Сэ Рон, совершающего различные оскорбительные действия и угрожающего женщине-полицейскому, которая пытается защитить девушку. Эта актёрская трансформация была высоко оценена критиками и способствовала расширению его творческих горизонтов.