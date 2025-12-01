В новом выпуске передачи вы узнаете о певице Чон Чжон Мин, победительнице престижного корейского конкурса для традиционных музыкантов и обладательнице президентской премии. Ещё с детства певица росла в окружении музыки и обучалась пению, но лишь во взрослом возрасте она сделала свой сознательный выбор в пользу творческой карьеры. Подробнее о жизни певицы – в новом выпуске.





Выпуск 714. Певица Чон Чжон Мин

* Песня «Воспоминания» – Лим Бан Уль (вокал)

* Песня «Моя любовь» – Soriquete

* Мелодия «Феромоны» – Ансамбль Hey string

* Отрывок из пхансори «Сказание о подводном дворце», в котором с гор спускается Тигр – Чон Чжон Мин (вокал)

* Песня «Чиндо Ариран» – Мук Ке Воль, Чон Чжон Мин, Сон Чхан Сун (вокал)

* Песня «Синнабаги» – Пак Пэк Су (вокал)

* Отрывок из шаманского ритуала «Пэбэникут» – Ли Ын Гван (вокал)

* Песня «Хваду» - Ким Мён Дэ (вокал), Ю Гён Хва (цитра чхольхёнгым)