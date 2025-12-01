Передача 35. «Паразиты» и корейское кино, признанное миром

«Паразиты» — корейский фильм, который получил беспрецедентное международное признание.
В июне 2025 года газета New York Times назвала корейский фильм «Паразиты» лучшим в списке «100 величайших фильмов XXI века». Картина режиссёра Пон Чжун Хо рассказывает о классовом конфликте, который разворачивается, когда семья Ки Тхэ, живущая в полуподвале, начинает работать репетиторами, водителем и домработницей в доме президента Пака.
Фильм основан на корейских реалиях, но при этом затрагивает универсальную тему поляризации капитализма, благодаря чему получил высокую оценку как произведение, гармонично сочетающее локальное и универсальное видение мира.
Режиссёр Пон Чжун Хо после получения премии «Оскар» за фильм «Паразиты»
ⓒ KBS
Прорыв на премии «Оскар»
После победы на Каннском кинофестивале 2019 года, где «Паразиты» стали обладателем «Золотой пальмовой ветви», фильм завоевал более 300 наград в Корее и за рубежом, включая премии в Сиднее, Макао, «Золотой глобус» и «Оскар». Что касается премии «Оскар», то картина вошла в историю как первый неанглоязычный фильм, удостоенный сразу четырёх наград: «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший международный полнометражный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий». Этот успех стал знаковым моментом, когда корейское кино было признано мировым сообществом одновременно и по художественным достоинствам, и по своей широкой популярности.
Актёрский состав фильма «Паразиты»
и режиссёр Пон Джун Хо на Каннском кинофестивале
ⓒ KBS
Рост и глобализация корейского кино
Выход корейских фильмов на зарубежные рынки начался ещё в конце 1950-х годов. В 1960–80-е годы международное внимание привлекли картины с ярко выраженной социальной проблематикой, отражавшие атмосферу послевоенного времени. В 1990-е годы, с появлением таких блокбастеров как «Шири», корейская киноиндустрия сделала качественный рывок вперёд. На мировой арене заявили о себе режиссёры с самобытным стилем — Хон Сан Су, Ли Чан Дон, Пак Чхан Ук, чьи работы регулярно получали признание на престижных международных кинофестивалях. Награды за рубежом стали символом того, что мир высоко оценил художественную силу, свободу высказывания и конкурентоспособность корейского кино.
Корейские фильмы, признанные за рубежом.
Верхний ряд:
Кан Дэ Чжин, «Кучер» (1961) —
«Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля
Син Сан Ок, «Пока не иссякнет эта жизнь» (1960) —
Специальный приз жюри
Ли Ду Ён, «Пхимак» (1981) —
Специальный приз Венецианского кинофестиваля
Ли Чхан Хо, «Декларация дурака» (1984) —
Специальный приз Берлинского кинофестиваля
Пэ Ён Гюн, «Почему Бодхидхарма ушёл на Восток?» (1989) —
Главный приз, приз за лучшую режиссуру
и приз за лучшую операторскую работу Локарнского кинофестиваля
Нижний ряд:
Кан Чжэ Гю, «Шири» (1999)
Им Гвон Тхэк, «Штрихи огня» (2002) —
приз за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля
Пак Чхан Ук, «Олдбой» (2003) —
Гран-при жюри Каннского кинофестиваля
Хон Сан Су, «Женщина, которая убежала» (2020) —
приз за лучшую режиссуру Берлинского кинофестиваля
Пак Чхан Ук, «Решение уйти» (2022) —
приз за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля
Глобальное влияние корейского кино после «Паразитов»
С тех пор, как «Паразиты» произвели фурор на мировой сцене, корейские фильмы продолжают добиваться высоких результатов на крупнейших международных кинофорумах. Актриса Юн Ё Чжон стала лауреатом премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за фильм «Минари», а режиссёр Пак Чхан Ук и актёр Сон Ган Хо получили призы за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале соответственно. Корейское кино не просто расширило своё присутствие в мире, но и стало важным культурным катализатором, формирующим новые художественные и социальные тенденции глобального кинематографа.
Актриса Юн Ё Чжон, лауреат премии «Оскар» за фильм «Минари»
ⓒ YONHAP News