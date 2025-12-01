Передача 35. «Паразиты» и корейское кино, признанное миром

«Паразиты» — корейский фильм, который получил беспрецедентное международное признание.

В июне 2025 года газета New York Times назвала корейский фильм «Паразиты» лучшим в списке «100 величайших фильмов XXI века». Картина режиссёра Пон Чжун Хо рассказывает о классовом конфликте, который разворачивается, когда семья Ки Тхэ, живущая в полуподвале, начинает работать репетиторами, водителем и домработницей в доме президента Пака.

Фильм основан на корейских реалиях, но при этом затрагивает универсальную тему поляризации капитализма, благодаря чему получил высокую оценку как произведение, гармонично сочетающее локальное и универсальное видение мира.