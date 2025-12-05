В Северной Корее не так много больших университетов, а Политехнический университет имени Ким Чхэка – это аналог южнокорейского Института передовой науки и технологий, Политехнического университета в Пхохане, китайского университета Цинхуа или же Массачусетского технологического института. Здесь нет гуманитарных факультетов, университет специализируется на естественных и инженерных науках. Одним словом, это самый престижный научно-технический университет КНДР.

Политехнический университет имени Ким Чхэка располагается в Пхеньяне на берегу реки Тэдонган. На факультете информационных наук и технологий, факультете машиностроения и технологий, металлургическом и других обучаются около 13 тысяч студентов. Университет оснащён современными аудиториями, библиотеками и лабораториями, чтобы обеспечить возможность совмещать практику с теорией.

Сегодня мы решили поговорить об этом вузе, взявшем на себя лидерство в научно-технических обменах, с гостем нашей передачи – господином Чхве Хён Гю, научным сотрудником Корейского института науки и информационных технологий.