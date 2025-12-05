Маленькая, но стойкая певица Пэк А Ён





В этом выпуске нашей редкой рубрики мы обратили взгляд на певицу, которая корейской пубике довольно хорошо известна, но вот для слушателей из стран СНГ по-прежнему остаётся открытием. Мы поговорили об удивительной и трогательной Пэк А Ён (백야연). Пэк А Ён родилась в 1993 году в столичном регионе и с малых лет просто обожала музыку. К сожалению, детство ее не было безоблачным. В 8 лет Пэк А Ён перенесла серьёзное заболевание лимфому и почти год провела в больнице. Но даже тогда девочка музыку не оставляла. Вернувшись в школу, она случайно попала на школьный отбор для участия в конкурсе «Соннамский фестиваль детской песни» и неожиданно заняла третье место, после чего всерьёз начала заниматься музыкой.

Болезнь была побеждена, и юная Пэк А Ён с головой окунулась в музыку, изучая академический вокал и фортепиано. Но, к сожалению, проблемы со здоровьем не закончились. В первом классе средней школы врачи обнаружили узелки на связках, и ей пришлось полностью отказаться от пения. Она сосредоточилась на фортепиано и позже признавалась, что именно это обучение помогло ей лучше понимать голос, дыхание и точность интонации. Путь к поп-музыке открылся её совершенно случайно, когда в церкви нашёлся наставник, который бесплатно обучал эстрадному вокалу. А Ён решила попробовать, и вот так началось её движение к звучанию, которое со временем стало её фирменным.

Пэк А Ён, чьим кумиром в то время была легендарная Бо А (보아), твердо решила стать певицей, но удача никак не хотела ей улыбнуться. В попытке заявить о себе миру, Пэк А Ён прошла целых 30 прослушиваний, большинство из которых были в крупное агентство SM Entertainment. Раз за разом Пэк А Ён отказывали, но эта девочка просто не умела сдаваться. В 2011 жизнь начинающей певицы наконец-то круто изменилась. Она приняла участие в кастинге первого сезона главного музыкального шоу на выживание Кореи «K-Pop Star». Пройдя отборочный тур, Пэк А Ён попала на ТВ. Чистый тембр и поразительное самообладание мгновенно привлекли внимание жюри. За А Ён даже закрепилось прозвище «несокрушимая», настолько уверенно она держалась на сцене. Она дошла до тройки лучших участниц шоу, уступив лишь Ли Чжи Мин (이지민) и Ли Ха И (이하이). Победа в конкурсе дала возможность А Ён подписать контракт с крупным продюсерским агентством JYP Entertainment.

В сентябре 2012 года Пэк А Ён официально дебютировала на сцене с мини-альбомом «I’m Baek», который возглавила композиция «Медленная песня» (느린 노래). Дебютная работа Пэк А Ён пришлась по душе публике и критикам, которые уже были хорошо знакомы с ее светлым, чистым вокалом с неповторимым тембром. Её главный прорыв пришёл с песней «Зря ты это всё» (이럴거면 그러지말지), которую певица представила в 2015 году. В 2019 году певица перешла из JYP в Eden Entertainment и продолжила развиваться не только как певица, но и как автор песен. В августе 2023 года она вышла замуж за мужчину, который далек от шоубизнеса, а уже в сентябре следующего года стала мамой дочери.

Певицу Пэк А Ён можно назвать действительно редким примером стойкости. Серьезные болезни в детстве, долгий перерыв в пении, десятки проваленных прослушиваний, которые могли бы надломить любого — ничто из этого не остановило её. А Ён снова поднималась, снова пробовала и шаг за шагом шла к сцене, на которой мечтала стоять. И сегодня её путь показывает, что за такое тихое, но упорное трудолюбие всегда приходит награда. В её случае это любовь, доверие и признание множества слушателей, которые видят в её голосе не только талант, но и силу, пройденную через испытания.

В этом выпуске мы прослушали самые любимые и популярные песни из репертуара Пэк А Ён, среди которых: «Зря ты это всё» (이럴거면 그러지말지), «Так себе» (쏘쏘), «Сладкая ложь» (달콤한 빈말), «Может любовь, а может и нет» (사랑인 듯 아닌 듯) и другие.



