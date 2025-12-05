ⓒ NOUER ENTERTAINMENT

Дата рождения: 26 января 1977 г.

Рост: 177 см.

Вес: 70 кг.

Дебют: театральная постановка «Хвала юности» (청춘예찬), 2000 г.





Впервые актёр появился перед зрителями в пьесе Пак Кын Хёна «Хвала юности» (청춘예찬) в 2000 году. Среди его известных работ – «Братья Вайкики» (와이키키 브라더스), «Аромат хризантем» (국화꽃 향기), «Правила знакомства» (연애의 목적), «Воспоминания об убийстве» (살인의 추억), «Ын Гё» (은교), «Последнее оружие – стрела» (최종병기 활), «Чудовище» (괴물), «Решение уйти» (헤어질 결심), «Хансан: появление дракона» (한산: 용의 출현) и другие. В 2022 году фильм «Решение уйти» был приглашён в конкурсную программу 75-го Каннского кинофестиваля, что стало первым появлением актёра на красной дорожке. Фильм получил тогда премию за лучшую режиссуру ещё до выхода в прокат, а также шесть наград на 43-й церемонии вручения южнокорейской кинопремии «Blue Dragon», состоявшейся 25 ноября 2022 года: «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший сценарий», «Лучший актёр», «Лучшая актриса» и «Лучшая музыка». Пак Хэ Иль завоевал также множество наград, включая премию за лучшую мужскую роль Chunsa Film Awards, Buil Film Awards и Grand Bell Awards за роль Хэ Чжуна в фильме «Решение уйти».