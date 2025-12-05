Японский анимационный хит «Тетрадь смерти» выходит на большую сцену

ⓒ OD COMPANY

В последнее время аниме бьёт все рекорды популярности как в Корее, так и за её пределами. Настоящим бумом стали такие японские анимационные фильмы как «Человек-бензопила» (Chainsaw Man) и «Клинок, рассекающий демонов» (Demon Slayer). На волне популярности японского аниме в формате мюзикла была поставлена «Тетрадь смерти» — одна из работ, считающихся основой японского увлечения мангой и анимацией. В 2006 году «Тетрадь смерти» была экранизирована и стала на тот момент самым кассовым японским фильмом, выпущенным в Корее. Теперь эта легендарная манга получила адаптацию в формате мюзикла. Главный герой манги, старшеклассник Ягами Лайт, убеждён, что закон не всегда гарантирует справедливость, поэтому решает создать идеальный мир собственными руками. Случайно получив Тетрадь смерти, брошенную Богом Смерти, он карает зло, но сталкивается с величайшим детективом мира, L. Эти двое вступают в ожесточённую битву умов. Популярность произведения во многом объясняется мечтой о мести тем, кого ненавидишь — чувством, которое каждый из нас, вероятно, испытывал хотя бы раз в жизни.