Stray Kids возглавили Billboard в восьмой раз подряд

2025-12-05

ⓒ JYP Entertainment
Последний полноформатный альбом Stray Kids «Do It» возглавил Billboard 200 - главный чарт Billboard. По совокупности продаж альбомов и стриминговых сервисов в США Stray Kids обошли американскую поп-звезду Тейлор Свифт и стали самым продаваемым альбомом недели. Это означает, что все восемь альбомов Stray Kids, начиная с шестого мини-альбома «Oddinary», выпущенного в марте 2022 года, заняли первые места в чарте в первую неделю после релиза. Billboard заявил, что Stray Kids стали первыми артистами, чьи восемь альбомов подряд достигли первого места с момента основания чарта в 1956 году. Альбом группы «Do It» стал 30-м альбомом, записанным не на английском языке, который занял первое место в Billboard. Примечательно, что большинство песен альбома написаны на корейском языке.
