Актер Чи Сын Хён присоединится к программе KBS «History Special»

Историческая документальная программа KBS «History Special» возвращается на экраны. Первый выпуск выйдет 7 декабря. На этот раз к составу ведущих присоединится актёр Чи Сын Хён, который раньше сыграл генерала Ян Гю в драме «Корё-киданьская война» (고려 거란 전쟁). В передаче «History Special» используются искусственный интеллект и дополненная реальность для создания концепции путешествия во времени. Благодаря передовым технологиям, программа живо воссоздаёт важные исторические события, такие как Битва при Сальсу и Шёлковый путь Евразии. Актёр Чи Сын Хён сыграет роль путешественника во времени. Он отправится в исторически значимые места, приоткрывая перед зрителями завесу истории. Актёр рассказал, что хотел бы выйти из роли простого наблюдателя исторических событий и вместо этого погрузиться в прошлое, чтобы стать свидетелем событий и передать их смысл.