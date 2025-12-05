В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы узнаете о творческом наследии певицы и танцовщицы Ян Со Ун, хранительницы искусства исполнения танца в масках местности Понсан. Ян Со Ун передала своим ученикам и много других танцев северокорейской провинции Хванхэдо, некоторые из них были занесены в Список национального достояния Кореи.





Выпуск 715. Артистка Ян Со Ун

* Мелодия «Чонпхехимун» из церемониальной музыки святилища Чонмё – Оркестр Государственного центра традиционной музыки

* Песня «Чинчхан» - Ансамбль «Хэпхари»

* Песня «Heosse!» – Ансамбль Chudahye Chagis

* Песня «Кымдарэккун» – Ян Со Ун, Ким Чжон Сук (вокал)

* Песня «Конмёнга» – Ян Со Ун, Ким Чжон Сук, Ким Хак Силь, Ким Мён Ун (вокал)

* Мелодия «Свежий ветер и яркая луна» – Ли Чжи Ён (цитра чхолькаягым), Пак Та Сом (цитра санчжо каягым), Им До Гён (каягым верхнего регистра), Юн Чжи Хён (каягым нижнего регистра), Ким Ун Сик (барабан чангу)

* Песня «Хонамга» – Син Кхвэ Дон (вокал, смычковая цитра комунго)

* Песня «Чонсон арари» - Ким Бён Ги, Пак Кён Вон (вокал)