Первый полноформатный альбом U-Know Юн Хо





11 ноября корейская сцена дрогнула от события, которого поклонники K-POP ждали больше двадцати лет. Певец U-Know Юн Хо (유노윤호), лидер группы TVXQ, артист-легенда, чьё имя стало символом трудолюбия, отдачи и профессиональной этики, представил свой первый полноформатный альбом под названием «I-KNOW». Этот альбом стал итогом его длинного пути, честным рассказом о том, что значит взрослеть в индустрии, где каждый шаг на сцене — это результат огромной внутренней работы. Слушая его, мы поговорили о творческом пути Юн Хо, о том, что он пережил, прежде чем стать иконой, которой сегодня вдохновляются новые поколения айдолов. Открыла нашу рубрику композиция альбома «Body Language», которая передает простое сообщение: «музыка и танец способны объединить людей, стереть границы и превратить всех присутствующих в одно большое движение».

Итак, Чон Юн Хо родился в 1986 году в провинции Чолла-Намдо. В школе он часто оказывался в центре внимания, а влияние матери пробудило в нём интерес к музыке. Еще в детстве он занял второе место на вокальном конкурсе, что стало первым знаком того, что сцена когда-нибудь станет его домом. В средней школе Юн Хо присоединился к танцевальной команде B.O.K., где он стал лидером, центром, который держал всю команду. Здесь мы прервались, чтобы послушать песню «Stretch», которая продолжает темы, которые Юн Хо поднимает в треке «Body Language»: движение, ритм и глубинное значение сцены для артиста.

Поворотный момент в судье будущей звезды произошел в 2000 году: Юн Хо пришёл на региональный кастинг в компанию SM Entertainment. Видя, как жюри прерывают участников спустя всего 10 секунд, он с несвойственной мальчишке решимостью попросил жюри досмотреть его танец до конца. Обещание сдержали, и в тот день Юн Хо занял первое место. Затем парень прошел и столичный этап, став подопечным компании. Но путь к дебюту был полон испытаний. Дедушка и отец были категорически против мечты Юн Хо стать певцом, но наперекор им он начал ездить в Сеул на занятия, с грошами в кармане. Перебиваясь короткими подработками и иногда даже ночуя на улице, Юн Хо усердно посещал занятия в SM Ent, но, чтобы не разочаровать отца, продолжал усердно посещать и школу, ездя туда-сюда из Кванчжу в Сеул.

К сожалению, отсутствие поддержки родных и тяжелый график — это еще не все испытания, которые Юн Хо преодолел на пути к дебюту. У него обнаружили заболевание миндалин, он перенес серьёзную операцию на голосовых связках, он не отступил. К счастью, после этого тучи в жизни парня наконец-то рассеялись. В 2003 году случилось то, к чему так упорно шел Юн Хо, он дебютировал в бойз-группе TVXQ (동방신기), которая в будущем покорила весь мир. Юн Хо стал лидером, главным танцором, рэпером и одним из ключевых вокалистов.

TVXQ быстро стали международным феноменом, одним из самых успешных коллективов за всю историю существования K-POP, проложив путь будущим поколениям корейских артистов. Фан-клуб TVXQ насчитывал миллионы поклонников, но слава — это всегда медаль с двумя сторонами. В 2006 году Юн Хо столкнулся с очередным испытанием. Анти-фанатка коллектива предложила Юн Хо сок, который оказался смешан с суперклеем. Юн Хо был госпитализирован, к счастью, все обошлось, и несмотря на то, что душевная травма мучала артиста долгие годы, и из этой ямы он смог выкарабкаться. Следующий тяжелый удар пришелся на 2010 год, когда TVXQ превратились в дуэт, но и тогда Юн Хо вместе с Чхан Мином (창민) смогли не только сохранить группу, но и вывести её на новый уровень в Японии.

Сегодня, даже спустя два десятилетия с дебюта, Юн Хо остаётся одним из самых уважаемых корейских айдолов. Младшие артисты не устают восхищаться его трудолюбием, ориентируясь на него как на эталон профессионализма. А альбом «I-KNOW» стал событием, которое снова вернуло его имя в заголовки новостей. Это работа зрелого артиста, который многое пережил, многого достиг и по-прежнему идёт вперёд, задавая направление тем, кто приходит после него. U-Know Юн Хо спустя двадцать лет на сцене наконец рассказал свою историю так, как хотел.

В этот день на наших волнах прозвучали песни из нового альбома «I-KNOW» U-Know Юн Хо, среди которых «Body Language», «Stretch» совместные работы с Каем из EXO и Минни из I-DLE «Waterfalls» и «Premium» и другие.