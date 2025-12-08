Передача 36. «Игра в кальмара», изменившая ландшафт K-контента.

Почему мир в восторге от «Игры в кальмара»?

«Игра в кальмара» рассказывает историю участников, оказавшихся в долговой ловушке и вынужденных бороться за выживание ради главного приза в 45,6 млрд вон. Традиционные корейские детские игры — «Красный свет, зелёный свет» (Мугунхва котчи пхиотсымнида), «Вырезание сахарных сот» (Дальгона ппокки) и «Игра в шарики» (Кусыльчхиги) — были переосмыслены как игры на выживание, что сделало сюжет легко понятным и захватывающим как для корейских, так и для зарубежных зрителей.

В сочетании с отчаянным положением участников, выразительным визуальным стилем и пространственным дизайном действие, разворачивающееся в ограниченном пространстве, вызвало глубокий отклик у аудитории. Сериал был воспринят не только как игра на выживание, но и как социальная драма.