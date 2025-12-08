Передача 36. «Игра в кальмара», изменившая ландшафт K-контента.

Почему мир в восторге от «Игры в кальмара»?
«Игра в кальмара» рассказывает историю участников, оказавшихся в долговой ловушке и вынужденных бороться за выживание ради главного приза в 45,6 млрд вон. Традиционные корейские детские игры — «Красный свет, зелёный свет» (Мугунхва котчи пхиотсымнида), «Вырезание сахарных сот» (Дальгона ппокки) и «Игра в шарики» (Кусыльчхиги) — были переосмыслены как игры на выживание, что сделало сюжет легко понятным и захватывающим как для корейских, так и для зарубежных зрителей.
В сочетании с отчаянным положением участников, выразительным визуальным стилем и пространственным дизайном действие, разворачивающееся в ограниченном пространстве, вызвало глубокий отклик у аудитории. Сериал был воспринят не только как игра на выживание, но и как социальная драма.
Кадр из первого сезона «Игры в кальмара»
ⓒ NETFLIX
Значение мирового успеха и победы на «Эмми»
Согласно официальной статистике Netflix, сразу после выхода «Игра в кальмара» произвела мировую сенсацию и стала по-настоящему глобальным мегахитом. В 2022 году сериал был удостоен нескольких премий «Эмми», включая награды «Лучший режиссёр» и «Лучшая мужская роль», став первой неанглоязычной драмой, получившей признание в ключевых категориях. Это событие рассматривается как знаковое: оно демонстрирует, что корейский контент способен преодолевать языковые барьеры и успешно конкурировать на мировой арене.
Актёр Ли Чжон Чжэ и режиссёр Хван Дон Хёк,
лауреаты премии «Эмми» за «Игру в кальмара»,
Основной актёрский состав и режиссёр Хван Дон Хёк из сериала
«Игра в кальмара», удостоенного премии «Эмми»
ⓒ YONHAP News
После успеха «Игры в кальмара»
Успех «Игры в кальмара» стимулировал создание локального контента в разных странах, вдохновлённого корейским жанром смертельной игры на выживание. Инвестиции глобальных OTT-платформ в корейский контент значительно выросли, и благодаря этому K-контент стал конкурентоспособным и ориентированным на мировой рынок уже на этапе планирования.
Эволюция K-контента на мировом рынке
«Игра в кальмара» стала не просто драмой, а отправной точкой для знакомства мирового зрителя с корейской культурой и её уникальной чувствительностью. Мероприятия с играми из сериала, наборы для приготовления дальгоны и зелёные спортивные костюмы приобрели мировую популярность, а многочисленные пародии и мемы распространились в социальных сетях, усилив влияние K-культуры. Эта тенденция свидетельствует о том, что корейский контент не просто находится на пике моды, но и формирует одну из новых осей мировой культуры.
Стоп-кадр из «Игры в кальмара». После выхода сериала
дальгона и зелёные спортивные костюмы стали мировым трендом
ⓒ NETFLIX