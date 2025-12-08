Шоубиз сегодня от 3 декабря

Прошла музыкальная церемония награждения «2025 MAMA Awards»

На прошлой неделе, 28 и 29 ноября состоялась одна из главных музыкальных церемоний года «2025 MAMA Awards». Каждый поклонник Халлю с нетерпением ждал, какие яркие выступления и громкие номинации уготовлены в этом году. К сожалению, эта международная премия, которую на этот раз было решено в Гонконге, была омрачена трагичными событиями. Всему виной масштабный пожар, произошедший в одном из жилых комплексов Гонконга 26 ноября. Трагедия привела к многочисленным жертвам, и организаторам пришлось принимать непростое решение: отменять церемонию или всё-таки проводить её в изменённом формате. Проблема заключалась в том, что большинство артистов уже прибыли на место, шли репетиции и техническая подготовка. В итоге церемонию провели не как праздничное шоу, а как событие, призванное подарить утешение и надежду. Изменены были все элементы, которые могли бы показаться неуместно торжественными. Так, из программы исчезла красная дорожка, а трансляция шла с задержкой, чтобы команда могла оперативно корректировать тон и избегать резких, контрастных кадров. Все артисты и гости были одеты в тёмные, сдержанные костюмы, подчеркивая атмосферу скорби. Основным посланием церемонии стало «Support Hong Kong», «Поддержим Гонконг». В начале церемонии зрители и артисты почтили память погибших минутой молчания, после того как гонконгский актёр Чоу Юнь Фат со слезами в голосе обратился к собравшимся с просьбой встать и почтить жертв трагедии. Кроме того, было объявлено, что организаторы и многие выступающие сделали щедрые пожертвования в помощь пострадавшим семьям.

Но в то же время музыка продолжила звучать, мягко, уважительно, но всё же громко. Одним из главных героев церемонии стал несравненный G-DRAGON, который завоевал четыре награды, включая главный титул «Артист года». Заметной победой стала и награда Розэ из BLACKPINK, которая вместе с Бруно Марсом получила приз «Песня года» за трек «APT.». Другим крупным победителем стала бойз-группа Stray Kids, ее релиз «KARMA» был признан «Альбомом года». Особого внимания удостоился и анимационный фильм «K-POP охотницы на демонов». Участницы группы BABYMONSTER выступили в образах группы HUNTR/X, исполнив главный хит этого года «Golden». Кстати, именно эта песня была названа «Лучшим саундтреком». К сожалению, выступление команды Saja Boys, то есть участников RIIZE, BOYNEXTDOOR и ZEROBASEONE, не состоялось, но публика оценила этот жест в память о катастрофе.

Несмотря на необычайно сдержанную атмосферу церемония всё же стала важным подведением итогов года. Свои награды получили такие коллективы, как aespa, IVE, LE SSERAFIM, ENHYPEN, ZEROBASEONE, и многие другие азиатские исполнители, которые определяли звучание сцены в этом году. Но важнее всего это то, что премия «MAMA Awards» в этом году стала событием, которое с помощью музыки объединила всех в самую трудную минуту.

В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 3 декабря. В рубрике «Шоубиз сегодня», которая звучит в нашем эфире по средам, вы можете узнать самые горячие новости о южнокорейских кино, сериалах, музыке, а также артистах.