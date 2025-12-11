Шоубиз сегодня от 10 декабря

Дженни и Чхэ Ён в списке «Сто лучших альбомов года» Rolling Stone»

K-POP сегодня стал настолько глобальным явлением, что разговоры о том, стоит ли убрать из этого термина букву «K», уже не кажутся забавными и лишенными здравого смысла! И подтвердить это могут недавние достижения двух артисток, о которых сегодня говорит весь мир: Дженни из BLACKPINK и Чхэ Ён (채영) из TWICE. Начнём с Дженни. На прошлой неделе она установила исторический рекорд в США, став первой K-POP солисткой, сразу четыре песни которой получили сертификаты RIAA. RIAA – это Американская ассоциация звукозаписывающих компаний, именно она на официальном уровне подтверждает количество продаж и награждает артистов «золотыми» и «платиновыми» статусами. RIAA – это один из самых авторитетных музыкальных стандартов в мире, и добиться признания Ассоциации – мечта абсолютно любого исполнителя. Хит Дженни «ExtraL», записанный с рэпершей Doechii, получил статус «золотого», то есть продался в США более чем полумиллионным тиражом. А ранее певица уже получила «платину» за «One of the Girls» и «золото» за хиты «Mantra» и «like JENNIE». Вдобавок Дженни вошла в топ-10 артистов корейской премии Melon Music Awards 2025, а крупнейшая стриминговая платформа Spotify поставила её на третье место списка лучших K-POP исполнителей года, она уступила только BTS и Stray Kids. Так, можно смело сказать, что сейчас Дженни находится на одном из самых ярких этапов своей карьеры.

Эти успехи нашли отражение и в музыкальной прессе. Авторитетное музыкальное издание Rolling Stone включил дебютный сольный альбом Дженни «Ruby» в список «100 лучших альбомов 2025 года», где он занял 29-е место. Это самый высокий результат среди всех K- K-POP артистов в этом году, и Дженни сумела обойти даже таких «мастодонтов», как Cardi B, Лили Аллен и Лорд. Критики отметили, что работа основана на атмосфере поп-R&B начала двухтысячных, но звучит невероятно современно и свежо. Некоторые рецензенты даже сравнили настроение альбома с классическим «Anti» несравненной Рианны, и это не просто похвала, а признание мирового уровня.

В этот престижный список попала не только Дженни. На 86-м месте оказалась и Чхэ Ён (채영) из группы TWICE со своим первым альбомом «LIL FANTASY vol.1». Критики описали эту работу как очень личную и трогательную: певица размышляет о потере друзей, прощении и принятии собственной индивидуальности. Музыкально альбом переплетает неосоул, трип-хоп и лёгкий фанк, создавая мечтательную атмосферу сити-попа.

В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 10 декабря. В рубрике «Шоубиз сегодня», которая звучит в нашем эфире по средам, вы можете узнать самые горячие новости о южнокорейских кино, сериалах, музыке, а также артистах.