Чо Сэ Хо объявил о своем уходе в связи со скандалом

ⓒ YONHAP News

Юморист и одновременно телеведущий Чо Сэ Хо оказался в центре скандала из-за предполагаемой причастности к организованной преступности. На данный момент он принял решение покинуть свою нынешнюю развлекательную программу. 9 декабря его агентство объявило, что он покидает шоу «You Quiz on the Block» (유퀴즈 온 더 블럭) на канале tvN и телешоу «Одна ночь два дня» (1박 2일) на канале KBS 2TV. Агентство заявило, что Чо Сэ Хо чувствует глубокую ответственность за недавние недоразумения и слухи, возникшие вокруг него. По заявлению агентства, Чо Сэ Хо решил добровольно покинуть шоу после консультаций с производственной командой программы. Агентство обещало действовать оперативно и решительно, чтобы разрешить недоразумение и восстановить его запятнанный имидж. Ранее пользователь сети, назвавшийся «А», опубликовал в социальных сетях пост и фотографии, в которых утверждал, что Чо Сэ Хо связан с организованной преступностью и получал дорогие подарки в рекламных целях. Он также предсказал дальнейшие разоблачения в отношении артиста. После разгоревшегося скандала агентство Чо Сэ Хо отвергло «теорию о причастности гангстеров» к деятельности артиста и объявило, что возбудит уголовное и гражданское дела против А.