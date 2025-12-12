Пак На Рэ обвиняют в незаконном получении медицинских препаратов

ⓒ YONHAP News

Юмористку и одновременно телеведущую Пак На Рэ обвинили в получении незаконных инъекций. Медицинское сообщество назвало это незаконной медицинской практикой, а правительство заявило, что при необходимости рассмотрит возможность проведения административного расследования. Также выдвигались обвинения в том, что она получала антидепрессанты и психотропные препараты. Сторона телеведущей Пак опровергла обвинения, заявив, что из-за трудностей с посещением больницы она вызывала врача и медсестру на дом, и что никаких юридических проблем не было. Женщина, которая предоставляла Пак незаконные инъекции, утверждала в социальных сетях, что работала преподавателем в университетской больнице в автономном районе Внутренняя Монголия в Китае. Но корейская медицинская ассоциация заявила, что без медицинской лицензии человек не может заниматься врачебной практикой, и что введение инъекций Пак было явно незаконным. Закон о медицине РК разрешает медицинским работникам посещать пациентов на дому только в исключительных случаях — например, при оказании неотложной помощи. Полиция планирует вскоре начать допрос обвиняемых, и Пак На Рэ объявила, что приостанавливает свою деятельность в сфере вещания до урегулирования всех вопросов.