Ю Чжи Тхэ и Юн Га Ын получат женскую примию «Деятели кино 2025»

Актер и одновременно режиссер Ю Чжи Тхэ и режиссёр фильма «Мир любви» (세계의 주인) Юн Га Ын были удостоены женской премии «Деятели кино 2025» (올해의 여성영화인상). А церемония вручения премии пройдёт 16 декабря. Ведущей церемонии станет актриса Мун Со Ри. По словам организаторов, высшая награда женской премии «Деятели кино 2025» вручена режиссёру Юн Га Ын за её тонкое воплощение внутреннего мира девочки-подростка в фильме «Мир любви». А Ю Чжи Тхэ также был удостоен специальной «Премии от имени Кан Су Ён», которая вручается режиссёрам, независимо от пола, внесшим вклад в развитие корейского кинематографа. Ю Чжи Тхэ получил награду за его последовательную поддержку документальных и независимых фильмов, которым зачастую уделяется меньше внимания, чем коммерческим кинокартинам.