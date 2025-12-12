Ты – убийца (당신이 죽였다)





Режиссёр: Ли Чжон Рим

В ролях: Чон Со Ни, Ли Ю Ми, Чан Сын Чжо, Ли Му Сэн

Жанр: Драма (Netflix)

Премьера: 7 ноября 2025 г.





Драма рассказывает историю двух женщин, оказавшихся в безвыходном положении. Единственным способом выбраться из ада, в котором живёт каждая из них, становится убийство. Подруги разрабатывают план идеального преступления, надеясь разорвать порочный круг боли и отчаяния. Сериал основан на романе Хидео Окуды «Наоми и Канако», однако экранизация заметно отличается от оригинала. Героини стали старше: если в книге Наоми и Канако были примерно двадцатилетними, то в драме главным персонажам — Ын Су и Хи Су — по 34 года. Были изменены профессии и происхождение некоторых ключевых персонажей. Изначально планировалось, что сериал будет выходить по пятницам и субботам на канале SBS с возрастным рейтингом 15+. Однако, по всей видимости, проект был переработан в оригинальный сериал Netflix из-за тематики домашнего насилия, самоубийств и наличия ненормативной лексики, что усложняло его трансляцию на эфирном телевидении.