ⓒ NOUER ENTERTAINMENT

Дата рождения: 26 июля 1978 г.

Рост: 164 см.

Вес: 47 кг.

Дебют: 30-ый открытый конкурсный набор новых актёров телеканала MBC, 2001 г.





Некоторое время после дебюта в 2001 году Чон Ик Рёк использовала сценический псевдоним Чон Е Со, однако в 2011 году вернулась к своему настоящему имени. Хотя ограниченное количество главных ролей не позволило ей добиться широкого признания, впечатляющее актёрское мастерство обеспечило ей репутацию актрисы высшего уровня. Она отличается умением воплощать разноплановые образы, особенно в исторических драмах. В настоящее время актриса находится в браке. Со своим будущим супругом, членом съёмочной группы, она познакомилась во время работы над одним из проектов. Их отношения начались на съёмочной площадке, постепенно переросли в роман, и в феврале 2014 года пара поженилась после примерно года знакомства. Спустя два года, в мае 2016 года, актриса родила сына. Она приняла участие в съёмках таких сериалов как «Сокровище королевского дворца» (대장금), «Сказание о госпоже Ок» (옥씨부인전), и кинофильмов, таких как «Шёпот стен» (여고괴담), «Святая ночь: охотники на демонов» (거룩한 밤: 데몬헌터스).