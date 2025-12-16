Передача 37. BTS, превратившие K-POP в глобальный культурный феномен

Начало K-POP и айдолы первого поколения Появление группы «Со Тхэ Чжи и ребята» в 1992 году стало ключевой вехой в истории K-POP. Со Тхэ Чжи вывел молодёжную культуру в мейнстрим, объединив хип-хоп, рок и танцевальную музыку. Он считается артистом, кардинально изменившим направление корейской популярной музыки. В конце 1990-х годов внутреннюю сцену захватили айдолы первого поколения — H.O.T и Sechs Kies. С начала 2000-х годов айдолы второго поколения, включая БоА, TVXQ и Wonder Girls, начали продвигать K-POP за пределами страны, особенно в Японии и Юго-Восточной Азии.





Со Тхэджи и ребята, H.O.T, Sechs Kies, TVXQ, БоА.

Глобальное влияние PSY и «Gangnam Style» Песня «Gangnam Style» певца PSY, вышедшая в 2012 году, отличалась от привычного формата K-POP, однако благодаря вирусной популярности на YouTube привлекла внимание всего мира и подстегнула глобальный интерес к корейской музыке. Именно в этот период ведущие американские СМИ начали всерьёз освещать K-POP. Эта композиция считается важным катализатором его мирового распространения.





PSY «Gangnam Style».

Знаменитый «танец всадника» из «Gangnam Style»,

ставший мировым феноменом

ⓒ KBS

Появление BTS и глобальный прорыв K-POP BTS, дебютировавшие в 2013 году с «No More Dream», постепенно начали завоёвывать международную известность. После получения премии Billboard «Top Social Artist» в 2017 году и выхода «Dynamite», которая возглавила чарт Billboard Hot 100 в 2020 году, они установили первый рекорд для артистов Республики Корея и неоднократно повторяли этот успех с последующими релизами. BTS создавали альбомы как единое повествование, транслировали социально значимые послания и активно взаимодействовали с фанатами. Их влияние вышло за рамки музыки — от выступлений на площадке ООН до социальных кампаний, в которых важную роль играет фандом ARMY.





BTS

ⓒ KBS

BTS, назначенные «специальными посланниками президента

по делам будущих поколений и культуры», 2021

ⓒ KBS

Выступление BTS с «Permission to Dance» на фоне сцены ООН, 2021

ⓒ KBS

Возвращение BTS полным составом и ожидания от K-POP Даже в период паузы, связанной со службой участников в армии, рынок K-POP продолжал динамично расти. Айдолы 4-го и 5-го поколений, включая Розэ из Blackpink, недавно номинированную на основные категории «Грэмми-2026», уверенно выходят на мировую сцену и формируют новые тенденции. Ожидание возвращения BTS полным составом вновь усиливает интерес глобального музыкального рынка и фан-сообществ, а индивидуальная творческая эволюция каждого участника станет важным индикатором будущего развития и расширения K-POP.

