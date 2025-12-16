Музыкальные новинки ноября 2025 года





В этом выпуске мы подвели итоги осени, говоря ей и ее последнему месяцу – ноябрю «Пока, встретимся через год!». В ноябре, впрочем, как и в предыдущие месяцы, корейские артисты постарались на славу, представив свои самые разнообразные и яркие новинки. И знакомство с ними мы начали с начинающей герлз-группы ILLIT, юных принцесс, которые в прошлом году перевернули с ног на голову музыкальную индустрию Кореи (да и не только) своим хитом «Magnetic». 24 ноября коллектив вернулся на сцену с новой работой «Not Cute Anymore» или «Больше не милашка». Из названия композиции сразу становится ясно, о чем новинка ILLIT: «Мы –намного больше, чем просто милашки, увидьте нас такими, какие мы есть на самом деле».

А что насчет ноябрьских новинок от бойз-групп? Такие конечно же у нас тоже имеются! Вот, например, коллектив NCT DREAM представил свой новый мини-альбом «Beat It Up» с одноименной заглавной песней. Это зажигательный танцевальный трек, в котором ребята заявляют: «Мы живём в своём темпе и ломаем любые рамки». Настроение уверенное, смелое, молодёжное, в общем, в фирменном стиле NCT DREAM! Композиция прозвучала в нашей рубрике под номером 2.

В этом году к активному продвижению наконец вернулась артистка, имя которой некогда не сходило с новостных заголовков. Певица Heize в августе этого года поделилась, что долгое время находилась в творческом кризисе, поэтому была вынуждена уйти на покой. К счастью, все невзгоды, кажется, уже позади, и вот ее имя снова украшает корейские хит-парады. Ее новая композиция, дуэт с I.M из Monsta X «Love Virus» продолжила нашу программу.

Какая же осень без баллад! «Король» этого жанра Кю Хён (규현) из группы Super Junior не оставил нас без осеннего подарка, представив новую песню «Словно первый снег» (첫눈 처럼). В этой проникновенной композиции певец вспоминает любовь, вошедшую в сердце так же тихо, как первый снег, и так же тихо растаявшую. Трепет весны, страсть лета, обыденность осени и, наконец, расставание зимы – так Кю Хён поэтично сравнивает любовь с круговоротом времен года.

Помимо перечисленных композиций в этом прозвучали и другие новинки ноября, среди которых песня трот-исполнителя Сон Тхэ Чжина (손태진) «Мелодия любви» (사랑의 멜로디), новые релизы групп RIIZE, Stray Kids и ITZY, а также новинка певицы Сон Ми (선미) «Cynical».