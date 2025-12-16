Героиня нового выпуска передачи «Мелодии Кореи» - певица и актриса Чо Ён Сук, которая уже 74 года выступает перед зрителями и служит примером для молодых музыкантов. Чо Ён Сук - хранительница искусства исполнения кукольных представлений пальтхаль, когда актёр надевает на ноги маски, ведёт остроумные диалоги и поёт песни о сюжетах спектакля. Вы сможете услышать песню в исполнении самой Чо Ён Сук, а также познакомиться с другими традиционными мелодиями.





Выпуск 716. Артистка Чо Ён Сук

* Отрывок из пхансори «Сказание о подводном дворце», в котором Заяц следует за Черепахой – О Чжон Сук (вокал), Ким Чхон Ман (барабан пук)

* Песни «Кин нанбонга», «Чачжин нанбонга», «Тхарён нанбонга», «Сасоль нанбонга» - О Бок Нё, Син Чжон Э, Ю Чжи Сук (вокал)

* Отрывок о фее и дровосеке из спектакля «Волопас и Ткачиха» – Чо Ён Сук (соло) и вокальный ансамбль

* Песня «Тонбэк тхарён» – О Дан Хэ (вокал), ансамбль «Вторая луна»

* Песня «Снеговик» – Ан Сук Сон (вокал)

* Песня «В месяц зимнего солнцестояния» – Ким На Ри (вокал)

* Мелодия «Чёрный лес» – Хван Чжин А (смычковая цитра комунго)

* Мелодия «Давнее будущее» - Кан Ын Иль (скрипка хэгым)