Шоубиз сегодня от 17 декабря

Хён Бин против Чон У Сона в новом сериале «Сделано в Корее»

Стриминговая платформа Disney+ наконец-то готова представить сериал «Сделано в Корее» (메이드 인 코리아), новости о котором начали появляться чуть ли не в начале года. Это масштабный исторический триллер, в котором лицом к лицу столкнутся два главных героя Пэк Ги Тхэ (백기태) и Чан Гон Ён (장건영). Сюжет переносит зрителей в Корею 1970-х годов, эпоху, в которой хаос и стремительный экономический рост шли рука об руку. Пак Ги Тхэ – начальник Центрального разведывательного управления, который без колебаний использует государство как инструмент для личной выгоды. Для него Корея – это бизнес, а власть и деньги важнее любых моральных границ. Ему противостоит Чан Гон Ён – принципиальный и одержимый справедливостью прокурор. С того момента, как эти двое осознали существование друг друга, столкновение становится вопросом времени. А вокруг них – люди, связанные опасными желаниями, тайными сделками и роковыми выборами. Каждое решение здесь может стать последним, а цена ошибки оказывается слишком высокой. Это история о столкновении амбиций и принципов, о мире, где добро и зло переплетаются так тесно, что порой их невозможно различить. Ну, и самое интересное – звёздный актёрский состав, который во многом и делает сериал настолько ожидаемым. Роль Пэк Ги Тхэ исполнил Хён Бин (현빈), один из самых узнаваемых и востребованных актёров корейской индустрии. Образ Чан Гон Ёна воплотил Чон У Сон (정우성), еще один звездный актер, известный своей мощной харизмой. Режиссёром проекта выступил У Мин Хо (우민호), для которого «Сделано в Корее» стало первой многосерийной работой в карьере. Его визитная карточка – это фильмы «Инсайдеры», «Харбин» и «Тот, кто рядом» (남산의 부장들). Главную женскую роль исполнила Вон Чжи Ан (원지안), которая полюбилась зрителям благодаря «Игре в кальмара». Премьера сериала «Сделано в Корее» состоится 24 декабря. В этот день будут опубликованы сразу два эпизода, остальные серии, которых будет четыре, будут выходить по средам. Создатели сразу же запланировали выход и второго сезона, правда, дата его премьеры пока не известна.

В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 17 декабря. В рубрике «Шоубиз сегодня», которая звучит в нашем эфире по средам, вы можете узнать самые горячие новости о южнокорейских кино, сериалах, музыке, а также артистах.