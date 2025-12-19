В этом выпуске передачи «Мелодии Кореи» мы не только познакомим вас с новыми традиционными композициями, но и расскажем о певице Ким Ю Гам, которая была хранительницей искусства исполнения сеульского шаманского обряда «Сэнамгут», объекта нематериального культурного достояния Кореи. В исполнении певицы вы услышите две песни, исполнявшиеся во время шаманских ритуалов в Сеуле.





Выпуск 717. Певица Ким Ю Гам

* Мелодия «Amazing Grace» – Ли Сыль Ги (цитра каягым)

* Песни «Снег идёт» - Чон Сан Хи, Ю Чхэ Рён (вокал)

* Песня «Твой Санта» – Чон Мин А (цитра каягым, вокал)

* Песня «Песня о богах предков и воинов» – Ким Ю Гам (вокал)

* Песня «Тток тхарён» – Ким Ю Гам (вокал)

* Песня «Поктэгам» – Группа «Актан кванчхиль»

* Мелодия «Navigation» – Ансамбль «Конмён»

* Мелодия «Импровизация санчжо» - Ким Ён Чжэ (цитра чхолькаягым)

* Отрывок из пхансори «Сказание о Хынбо», в котором Хынбо разрезает тыкву – Чан Со Юн (цитра чхольхёнгым)