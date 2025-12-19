ⓒ KBS

Объявлены номинанты на Гран-при премии KBS Entertainment Awards 2025. Прямая трансляция церемонии состоится 20 декабря на канале KBS 2TV. В этом году в список номинантов вошли семь артистов, включая актёра Пак По Гома, что вызвало большой ажиотаж среди его поклонников. Талант Пак По Гома уже получил широкое признание в индустрии развлечений по всей Корее. Пак является единственным актёром среди номинантов и был выдвинут на Гран-при за участие в музыкальном ток-шоу KBS «The Seasons: Park Bo-gum’s Cantabile» (더 시즌즈 – 박보검의 칸타빌레). Пак По Гом вёл это шоу с марта по начало августа 2025 года. Это его первое участие в конкурсе на Гран-при за последние 10 лет. В 2015 году Пак По Гом победил в номинации «Новичок года» в качестве ведущего программы «Music Bank». Кроме того, в этом году напряжённую борьбу за главный приз ведут и другие сильные кандидаты: телеведущая Ким Сук, активно участвующая в различных развлекательных программах, включая «Босс в зеркале» (사장님 귀는 당나귀 귀), прошлогодний обладатель главного приза Ли Чхан Вон, а также опытный ведущий Чон Хён Му. Поэтому определить фаворита крайне сложно.