Актёр Ли Бён Хон привлёк внимание американских СМИ своей выдающейся актёрской игрой. Журнал New York Times Magazine выбрал десять актёров, продемонстрировавших впечатляющую игру в лучших фильмах года, и опубликовал интервью с ними. В список вошли такие всемирно известные звёзды, как Ли Бён Хон, исполнитель главной роли в фильме «Ничего не поделаешь» (어쩔수가없다), Лиам Нисон, вернувшийся на экран после 30-летнего перерыва в фильме «Голый пистолет» (The Naked Gun), а также Кирстен Данст, сыгравшая в фильме «Грабитель с крыши» (Roofman). Актёр Ли Бён Хон номинирован на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. На данный момент всё внимание общественности сосредоточено на том, как этот интерес в США повлияет на дальнейшее развитие событий.