Ын Чжун и Сан Ён (은중과 상연)





Русские название: Ты и все остальное, Две женщины





Режиссёр: Чо Ён Мин

В ролях: Ким Го Ын, Пак Чи Хён, Ким Гон У

Жанр: Драма (Netflix)

Премьера: 12 сентября 2025 г.





Драма Netflix «Ын Чжун и Сан Ён» рассказывает историю двух женщин. Ещё со школы они завидовали друг другу, а затем стали лучшими подругами, но их зависть в глубине души не совсем угасла. С самой юности они то воссоединяются, то вновь ссорятся, и их жизненные пути смыкаются, а затем расходятся. В этом процессе умер старший брат Сан Ён, её отец обанкротился из-за экономического кризиса в Корее в 1997 году, а семья Ын Чжун вышла из беднейшего положения и вошла в т.н. средней слой общества. А в студенческие годы Сан Ён волей-неволей мешает любви Ын Чжун, в результате чего последняя теряет свою первую любовь. Достигнув сорока двух лет, они снова находят друг друга — Сан Ён нуждается в поддержке, столкнувшись с неизлечимой болезнью, а Ын Чжун провожает свою вечную подругу до самого последнего момента.

Чтобы сыграть смертельно больную пациентку, актриса Пак Чи Хён в течение трёх недель пила только воду и американо. Сообщается, что перед съёмками она даже плакала дома в течение трёх часов, чтобы придать лицу болезненный и измождённый вид.