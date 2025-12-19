ⓒ BONBOO ENT

Псевдоним: Аммотти (아모띠)

Дата рождения: 9 ноября 1992 г.

Рост: 183 см.

Вес: 87 кг.





Спортсмен Ким Чжэ Хон — южнокорейский кроссфиттер и фитнес-ютубер. Он стал победителем второго сезона реалити-шоу Netflix «Physical: 100», а также вошёл в состав корейской команды «Physical: Asia». В основном он публикует контент о кроссфите и тренировках, а также видеоблоги, подробно рассказывающие о его повседневной жизни. Хотя его видео, как правило, носят непринуждённый характер, у него отличная «химия» с фитнес-ютуберами и спортсменами, с которыми он часто сотрудничает, благодаря чему его ролики пользуются особой популярностью. Ким Чжэ Хон занял второе место на чемпионате по кроссфиту Азии в 2017 году в Китае и шестое место в Корее на CrossFit Open 2020 года. После автомобильной аварии в январе 2021 года он завершил карьеру в кроссфите и соревновательной деятельности, сосредоточившись на работе фитнес-ютубера. Хотя ранее он говорил, что его цель — стать первоклассным кроссфит-атлетом, после травмы его приоритетом стало получение удовольствия от тренировок и ведение YouTube-канала.