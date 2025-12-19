«Music Bank Global Festival в Японии 2025» привлек 120 тыс зрителей

ⓒ KBS

Фестиваль K-POP южнокорейской телерадиовещательной компании KBS «Music Bank Global Festival в Японии 2025» собрал 120 тысяч поклонников K-POP. Мероприятие проходило на Национальном стадионе Токио 13 и 14 декабря. Темой концерта была заявлена «Золотая дорога». Ведущими выступили певец и актёр Ли Чжун Ён и участница группы IVE Чан Вон Ён. В первый день фестиваля всемирно известные группы ENHYPEN и TXT покорили публику своими яркими выступлениями. Музыкальные коллективы ATEEZ, ITZY, NMIXX, BOYNEXTDOOR, RIIZE, ILLIT, KICKFLIP, Hearts2Hearts и IDIT также представили зрителям энергичные и запоминающиеся сцены. Во второй день фестиваля группы IVE и Stray Kids, прославляющие K-POP по всему миру, представили мощные и впечатляющие перформансы. Примечательно, что в заключительный день в качестве специального гостя выступила ведущая японская группа Snow Man — в честь 60-летия установления дипломатических отношений между Кореей и Японией. Телеканал KBS назвал мероприятие «первым K-POP-концертом», прошедшим на Национальном стадионе Токио, подчеркнув золотой век глобального распространения K-POP за пределами Кореи. Трансляция концерта состоится на канале KBS 2TV 30 декабря в 20:30.