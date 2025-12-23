Жизнь и творчество джаз дивы Ун Сан





В этом выпуске мы продолжили тему корейского джаза. Говоря о нем, нельзя не отметить выдающуюся певицу Ун Сан (웅산), именно поэтому этот выпуск мы посвятили ей. Настоящее имя певицы Ким Ын Ён (김은영), она родилась в 1973 года, и её жизненный путь сам по себе достоин отдельного фильма. О ранней жизни Ун Сан мало что известно, и первый факт из нее действительно удивляет. В 17 лет юная Ын Ён ушла в буддийский монастырь Куинса (구인사) и около двух лет жила как монахиня! Это не было бегством или драматичным решением, просто она выросла в семье, где буддизм был частью повседневной жизни, и приняла это как естественный этап. Именно тогда она получила буддийское имя Ун Сан, которое позже стало её сценическим псевдонимом. Переломным моментом стала случайно услышанная запись Билли Холидей «Глупо желать быть с тобой» (I’m a Fool to Want You). После этого она покинула монастырь и решила посвятить жизнь музыке.

Профессиональный путь Ун Сан начался в 1996 году. Сначала она была вокалисткой в разных джаз бендах, а в 2003 году дебютировала как сольная артистка с альбомом «Любовные письма» (Love Letters). Корейских любителей джаза сразу же покорил ее насыщенный, тёплый вокал, который виртуозно сплетал джаз с элементами блюза, попа, а позже – и корейской традиционной музыки. Ун Сан быстро добилась признания, а четвёртый альбом «Влюбляясь» (Fall in Love) 2008 года окончательно закрепил за ней статус ведущей джазовой певицы страны.

Говоря об успехах Ун Сан, невозможно обойти стороной её награды и международное признание. В 2008 году она стала двукратным лауреатом Korean Music Awards, получив награды за лучший джазовый альбом и лучшую песню. Ун Сан также стала первой корейской певицей, приглашённой выступить на сцене Billboard Live и легендарного джаз-клуба Blue Note в Японии, кстати, там она тоже удостоилась не одной почетной статуэтки. А её сотрудничество с мировыми звёздами джаза Ли Ритнауром, Нейтаном Истом и Мелвином Дэвисом стало важной частью её творческого роста. В 2021 году Ун Сан была удостоена уже правительственной награды – Ордена за вклад в развитие искусства и культуры РК.

Отдельного внимания заслуживает дискография Ун Сан, которая на сегодняшний день насчитывает целых десять полноформатных альбомов. Каждый из них отражает новый этап её музыкальных поисков. Ун Сан никогда не повторяется: от классического джаза и блюза до смелых экспериментов с корейским фольклором. При этом ей удается сохранять собственную идентичности. Для Ун Сан джаз – это не рамки, а пространство свободы. Десятый альбом Ун Сан «Кто украл небеса» (Who Stole the Skies) вышел в сентябре 2022 года и стал, пожалуй, самым концептуальным в её карьере. В нем она филигранно переплетает кугак и джаз, при этом сознательно отказавшись от корейских традиционных инструментов, решив «пропустить кугак через собственный голос». Этот релиз критики назвали музыкальным мостом между джазом и корейским насладием, созданным без компромиссов.

Сегодня Ун Сан – не только вокалистка, но и автор песен, актриса мюзикла и просто смелая артистка, которая ищет все новые формы для выражения себя. В этом году её голос, точнее песня «После дождя» в ее исполнении, прозвучал в сериале «Район Сочхо» (서초동). А совсем недавно, 5 декабря, Ун Сан провела концерт на сцене Национального театра Кореи. Исполнителей джаза на этой сцене встретишь не часто, что доказывает особый статус героини нашего выпуска. Концерт действительно грандиозным событием: на сцене вместе с Ун Сан появились именитые фигуры, среди которых саксофонист Ли Чжон Сик (이정식), скрипач KoN и даже хореограф И Ру Да (이루다). История Ун Сан продолжается, и у меня предчувствие, что мы еще вернемся к ее музыке в нашем эфире!

В этом выпуске прозвучали хиты из репертуара Ун Сан, среди которых «Yesterday», джаз-версия шлягера «Когда ты проводил меня с улыбкой» (미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼), «On A Sunny Day» (Каждый день с тобой, 매일 그대와) и другие.